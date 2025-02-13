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Дрони-камікадзе з ШІ: Німеччина анонсувала надання Україні нової військової допомоги

Дрони-камікадзе з ШІ: Німеччина анонсувала надання Україні нової військової допомоги

Київ • УНН

 • 37086 перегляди

Німеччина анонсувала постачання 6 тисяч сучасних дронів-камікадзе HX-2 з ШІ для України. Безпілотники мають дальність польоту 100 км, можуть самостійно знаходити цілі та протистояти РЕБ противника.

Німеччина оголосила про постачання шести тисяч сучасних дронів-камікадзе HX-2 для України. Про це інформує Bild із посиланням на компаню-виробника Helsing, яка спеціалізується на військових технологіях, повідомляє УНН.

 Зазначається, що ці безпілотники оснащені штучним інтелектом і здатні вражати російську артилерію, бронетехніку та командні пункти.

HX-2 – це дрон-камікадзе з дальністю польоту до 100 кілометрів та максимальною швидкістю 220 км/год. Він може не лише протистояти російським системам радіоелектронної боротьби, а й самостійно знаходити мету навіть у складних погодних умовах. Крім того, дрон здатний самостійно виконувати фінальний етап атаки без втручання оператора

- йдеться у повідомленні. 

Згідно з повідомленням, постачання оцінюється в кілька сотень мільйонів євро, які мають бути виділені із 3-мільярдного пакету допомоги Україні.

Для виконання контракту Helsing запустила новий завод у Німеччині, який випускатиме 1000 дронів на місяць.

Сучасні технології можуть компенсувати чисельну перевагу противника. У НАТО мають зробити з цього правильні висновки

- сказав генеральний директор компанії Ґундберт Шерф. 

Німеччина передасть Україні близько 100 ракет для IRIS-T.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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