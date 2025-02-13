Дрони-камікадзе з ШІ: Німеччина анонсувала надання Україні нової військової допомоги

Німеччина оголосила про постачання шести тисяч сучасних дронів-камікадзе HX-2 для України. Про це інформує Bild із посиланням на компаню-виробника Helsing, яка спеціалізується на військових технологіях, повідомляє УНН.

Зазначається, що ці безпілотники оснащені штучним інтелектом і здатні вражати російську артилерію, бронетехніку та командні пункти.

HX-2 – це дрон-камікадзе з дальністю польоту до 100 кілометрів та максимальною швидкістю 220 км/год. Він може не лише протистояти російським системам радіоелектронної боротьби, а й самостійно знаходити мету навіть у складних погодних умовах. Крім того, дрон здатний самостійно виконувати фінальний етап атаки без втручання оператора