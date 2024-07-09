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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области

Дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 03:13  •  13198 просмотра

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Беспилотники атаковали нефтебазу и подстанцию в Волгоградской области России, вызвав пожары, которые были быстро ликвидированы без перерыва в электроснабжении.

Ночью дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области России, там возникли возгорания на подстанции, сообщил губернатор Андрей Бочаров, передает УНН.

Детали

"Сегодня ночью, 9 июля, силами ПВО и РЭБ была прекращена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калач-на-Дону. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено", - говорится в комментарии губернатора, опубликованном в телеграм-канале администрации региона.

На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет.

В Мурманской области РФ произошел пожар на химическом предприятии9 июля 2024, 02:56 • 9070 просмотров

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