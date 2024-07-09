Ночью дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области России, там возникли возгорания на подстанции, сообщил губернатор Андрей Бочаров, передает УНН.

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"Сегодня ночью, 9 июля, силами ПВО и РЭБ была прекращена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калач-на-Дону. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено", - говорится в комментарии губернатора, опубликованном в телеграм-канале администрации региона.

На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет.

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