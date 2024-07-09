В Мурманской области РФ произошел пожар на химическом предприятии

В городе Кировске Мурманской области России произошел пожар на химическом предприятии, сообщила пресс-служба МЧС, передает УНН. Возгорание возникло на высоте 56 метров, вспыхнула кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом.

Детали

По сообщению ведомства, огонь распространился на 1,5 тыс. квадратных метров. К тушению были привлечены 46 специалистов и 14 единиц техники. Пострадавших нет.

Ведомство опубликовало фотографии с места пожара. На них видно черный дым в верхней части здания. В сообщении МЧС не говорится, на каком именно предприятии произошел пожар. Из опубликованных пресс-службой кадров следует, что речь идет о Кировском филиале АО "Апатит". На его сайте говорится, что комбинат образован на базе Хибинских месторождений апатит-нефелиновых руд и занимается производством апатитового и нефелинового концентратов.

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