Дрон РФ атаковал больницу в Великом Бурлуке Харьковской области

Киев • УНН

 • 1994 просмотра

Вражеский беспилотник уничтожил гаражи медучреждения и повредил линию электропередач. Спасатели потушили пожар, среди людей пострадавших нет.

Фото: ГСЧС Украины

В Харьковской области российские войска атаковали беспилотником поселок Великий Бурлук. В результате удара возник пожар на территории медицинского учреждения. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, передает УНН.

Детали

Утром российские войска атаковали беспилотником поселок Великий Бурлук. На территории медучреждения разрушены и охвачены огнем гаражные боксы, повреждена линия электропередачи. К счастью, без пострадавших

- говорится в сообщении.

По предварительным данным, к работам привлекались 15 спасателей и 4 единицы техники.

Напомним

В ночь на 22 марта российские войска атаковали Украину 139 ударными беспилотниками различных типов. Силы обороны сбили или подавили 127 из них, однако зафиксированы и попадания.

Алла Киосак

