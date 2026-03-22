Дрон рф атакував лікарню у Великому Бурлуці на Харківщині
Київ • УНН
Ворожий безпілотник знищив гаражі медзакладу та пошкодив лінію електропередач. Рятувальники загасили пожежу, серед людей постраждалих немає.
У Харківській області російські війська атакували безпілотником селище Великий Бурлук. Внаслідок удару виникла пожежа на території медичного закладу. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
Вранці російські війська атакували безпілотником селище Великий Бурлук. На території медзакладу зруйновано та охоплено вогнем гаражні бокси, пошкоджено лінію електропередачі. На щастя, без постраждалих
За попередніми даними, до робіт залучалися 15 рятувальників і 4 одиниці техніки.
У ніч на 22 березня російські війська атакували Україну 139 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 127 із них, однак зафіксовано й влучання.