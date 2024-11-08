Драка в ресторане Полтавы: фигурантам сообщили о подозрении: в суд суд постановил

Работники ГБР сообщили о подозрении фигурантам избиения столичного жителя в одном из ресторанов Полтавы, сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, пишет УНН.

Во-первых, задержаны, действительно, трое мужчин, один из них - это местный правоохранитель, и известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым, и также его помощник. На сегодняшний день, на этот час, я уже утвердительно говорю, что они не просто задержаны, а им объявлено подозрение в хулиганстве, которое совершено группой лиц, и это статья Уголовного кодекса 296 часть вторая. Кроме того сторона обвинения будет просить, я думаю, что это произойдет в ближайшие часы, избрание меры пресечения - это круглосуточный домашний арест - сказала Сапьян.

Драка в ресторане Полтавы: ГБР задержало правоохранителя и двух "авторитетов"

Напомним,

В Полтаве между посетителями ресторана произошел конфликт, в результате которого телесные повреждения получил один из мужчин. На период служебного расследования полицейский, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей.