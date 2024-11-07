Драка в ресторане Полтавы: ГБР задержало правоохранителя и двух "авторитетов"

Работники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя и еще двух "авторитетов", которые в одном из ресторанов Полтавы приставали к девушке и избили ее парня. Об этом пишет УНН с ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Сообщается, что работники ГБР задержали трех фигурантов избиения столичного жителя в одном из ресторанов Полтавы. Уголовное производство было открыто Национальной полицией, а 7 ноября передано Государственному бюро расследований.

2 ноября 2024 года полиция выехала на вызов развлекательного заведения, в котором неизвестные избили парня. Девушка пострадавшего рассказала в соцсетях, что избитый парень заступался за нее, поскольку к ней начали приставать мужчины за соседним столиком. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и другими ушибами - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что среди лиц, совершивших хулиганские действия были местный милиционер и известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым, а также его помощник.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в в хулиганстве, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Напомним

В Полтаве между посетителями ресторана произошел конфликт, в результате которого телесные повреждения получил один из мужчин. На период служебного расследования полицейский, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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