Драка ученика с учителем в Днепропетровской области: полиция опрашивает всех, кто был присутствовал во время происшествия

В одной из школ Никопольского района на Днепропетровщине произошла драка между учеником и учителем. Ювенальные полицейские опрашивают всех, кто был присутствовал во время события. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.

Событие происходило в одной из школ Никопольского района. Мальчику 13 лет. Конфликт с учителем возник после того, как учитель попросил мальчика выйти из класса. Сейчас ювенальные полицейские опрашивают всех, кто был присутствовал во время события. После чего будет дана правовая квалификация