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Драка ученика с учителем в Днепропетровской области: полиция опрашивает всех, кто был присутствовал во время происшествия

Киев • УНН

 • 22494 просмотра

В одной из школ Никопольского района произошла драка между 13-летним учеником и учителем после просьбы покинуть класс. Ювенальная полиция проводит опрос свидетелей для предоставления правовой квалификации инцидента.

Драка ученика с учителем в Днепропетровской области: полиция опрашивает всех, кто был присутствовал во время происшествия

В одной из школ Никопольского района на Днепропетровщине произошла драка между учеником и учителем. Ювенальные полицейские опрашивают всех, кто был присутствовал во время события. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.

Событие происходило в одной из школ Никопольского района. Мальчику 13 лет. Конфликт с учителем возник после того, как учитель попросил мальчика выйти из класса. Сейчас ювенальные полицейские опрашивают всех, кто был присутствовал во время события. После чего будет дана правовая квалификация 

- сообщили в полиции.

Контекст

На Днепропетровщине учитель подрался с учеником во время учебного процесса. Видео инцидента распространяют в соцсетях. 


Анна Мурашко

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