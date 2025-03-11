Драка ученика с учителем в Днепропетровской области: полиция опрашивает всех, кто был присутствовал во время происшествия
Киев • УНН
В одной из школ Никопольского района произошла драка между 13-летним учеником и учителем после просьбы покинуть класс. Ювенальная полиция проводит опрос свидетелей для предоставления правовой квалификации инцидента.
В одной из школ Никопольского района на Днепропетровщине произошла драка между учеником и учителем. Ювенальные полицейские опрашивают всех, кто был присутствовал во время события. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.
Событие происходило в одной из школ Никопольского района. Мальчику 13 лет. Конфликт с учителем возник после того, как учитель попросил мальчика выйти из класса. Сейчас ювенальные полицейские опрашивают всех, кто был присутствовал во время события. После чего будет дана правовая квалификация
Контекст
На Днепропетровщине учитель подрался с учеником во время учебного процесса. Видео инцидента распространяют в соцсетях.