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У школі на Дніпропетровщині вчитель поштовхався з учнем: з'явилося відео

Київ • УНН

 • 25535 перегляди

У місті Покров на Дніпропетровщині ймовірно стався конфлікт між вчителем та учнем під час навчального процесу. Словесна суперечка переросла у фізичне протистояння, що потрапило на відео.

У школі на Дніпропетровщині вчитель поштовхався з учнем: з'явилося відео

На Дніпропетровщині вчитель побився зі школярем під час навчального процесу. Відео інциденту поширюють у соцмережах, правоохоронці інформацію поки не коментували, передає УНН.

Деталі

Мережею шириться відео, на якому видно як педагог влаштував штовханину з учнем. 

За даними Telegram-каналів, інцидент стався в одній зі шкіл на Дніпропетровщині в місті Покров.

Що стало причиною конфлікту наразі невідомо, втім, за словами очевидців, все почалося зі словесної суперечки, яка в результаті переросла у фізичну.

УНН звернувся за коментарем до правоохоронців щодо інциденту, але наразі відповіді не отримав.

Нагадаємо 

20 лютого на Рівненщині вчитель застосував фізичну силу та психологічне насильство до учнів, що потрапило на відео. Інцидент стався у школі Березівської територіальної громади Сарненського району. 

Представництво Уповноваженого з прав людини у Рівненській області заявило, що звернулося до компетентних органів для перевірки фактів, зафіксованих на відео.

Аліна Волянська

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