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В школе в Днепропетровской области учитель подрался с учеником: появилось видео

Киев • УНН

 • 25484 просмотра

В городе Покров в Днепропетровской области, вероятно, произошел конфликт между учителем и учеником во время учебного процесса. Словесная перепалка переросла в физическое противостояние, которое попало на видео.

В школе в Днепропетровской области учитель подрался с учеником: появилось видео

В Днепропетровской области учитель подрался с учеником во время учебного процесса. Видео инцидента распространяют в соцсетях, правоохранители информацию пока не комментировали, передает УНН.

Детали

В сети распространяется видео, на котором видно, как педагог устроил потасовку с учеником. 

По данным Telegram-каналов, инцидент произошел в одной из школ Днепропетровской области в городе Покров.

Что стало причиной конфликта на данный момент неизвестно, однако, по словам очевидцев, все началось со словесной перепалки, которая в результате переросла в физическую.

УНН обратился за комментарием к правоохранителям по поводу инцидента, но на данный момент ответа не получил.

Напоминаем 

20 февраля в Ровенской области учитель применил физическую силу и психологическое насилие к ученикам, что попало на видео. Инцидент произошел в школе Березовской территориальной громады Сарненского района. 

Представительство Уполномоченного по правам человека в Ровенской области заявило, что обратилось к компетентным органам для проверки фактов, зафиксированных на видео.

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