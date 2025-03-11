В школе в Днепропетровской области учитель подрался с учеником: появилось видео
Киев • УНН
В городе Покров в Днепропетровской области, вероятно, произошел конфликт между учителем и учеником во время учебного процесса. Словесная перепалка переросла в физическое противостояние, которое попало на видео.
В Днепропетровской области учитель подрался с учеником во время учебного процесса. Видео инцидента распространяют в соцсетях, правоохранители информацию пока не комментировали, передает УНН.
Детали
В сети распространяется видео, на котором видно, как педагог устроил потасовку с учеником.
По данным Telegram-каналов, инцидент произошел в одной из школ Днепропетровской области в городе Покров.
Что стало причиной конфликта на данный момент неизвестно, однако, по словам очевидцев, все началось со словесной перепалки, которая в результате переросла в физическую.
УНН обратился за комментарием к правоохранителям по поводу инцидента, но на данный момент ответа не получил.
Напоминаем
20 февраля в Ровенской области учитель применил физическую силу и психологическое насилие к ученикам, что попало на видео. Инцидент произошел в школе Березовской территориальной громады Сарненского района.
Представительство Уполномоченного по правам человека в Ровенской области заявило, что обратилось к компетентным органам для проверки фактов, зафиксированных на видео.