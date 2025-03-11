Бійка учня з вчителем на Дніпропетровщині: поліція опитує всіх, хто був присутній під час події
Київ • УНН
В одній зі шкіл Нікопольського району виникла бійка між 13-річним учнем та вчителем після прохання покинути клас. Ювенальна поліція проводить опитування свідків для надання правової кваліфікації інциденту.
В одній зі шкіл Нікопольського району на Дніпропетровщині сталась бійка між учнем та вчителем. Ювенальні поліцейські опитують всіх, хто був присутній під час події. Про це журналісту УНН повідомили в поліції у Дніпропетровській області.
Подія відбувалась в одній із шкіл Нікопольського району. Хлопцю 13 років. Конфлікт із вчителем виник після того, як вчитель попросив хлопця вийти з класу. Зараз ювенальні поліцейські опитують всіх, хто був присутній під час події. Після чого буде надана правова кваліфікація
Контекст
На Дніпропетровщині вчитель побився зі школярем під час навчального процесу. Відео інциденту поширюють у соцмережах.