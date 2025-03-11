Бійка учня з вчителем на Дніпропетровщині: поліція опитує всіх, хто був присутній під час події

В одній зі шкіл Нікопольського району на Дніпропетровщині сталась бійка між учнем та вчителем. Ювенальні поліцейські опитують всіх, хто був присутній під час події. Про це журналісту УНН повідомили в поліції у Дніпропетровській області.

Подія відбувалась в одній із шкіл Нікопольського району. Хлопцю 13 років. Конфлікт із вчителем виник після того, як вчитель попросив хлопця вийти з класу. Зараз ювенальні поліцейські опитують всіх, хто був присутній під час події. Після чого буде надана правова кваліфікація - повідомили в поліції.

Контекст

На Дніпропетровщині вчитель побився зі школярем під час навчального процесу. Відео інциденту поширюють у соцмережах.



