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Бійка учня з вчителем на Дніпропетровщині: поліція опитує всіх, хто був присутній під час події

Київ • УНН

 • 22556 перегляди

В одній зі шкіл Нікопольського району виникла бійка між 13-річним учнем та вчителем після прохання покинути клас. Ювенальна поліція проводить опитування свідків для надання правової кваліфікації інциденту.

Бійка учня з вчителем на Дніпропетровщині: поліція опитує всіх, хто був присутній під час події

В одній зі шкіл Нікопольського району на Дніпропетровщині сталась бійка між учнем та вчителем. Ювенальні поліцейські опитують всіх, хто був присутній під час події. Про це журналісту УНН повідомили в поліції у Дніпропетровській області.

Подія відбувалась в одній із шкіл Нікопольського району. Хлопцю 13 років. Конфлікт із вчителем виник після того, як вчитель попросив хлопця вийти з класу. Зараз ювенальні поліцейські опитують всіх, хто був присутній під час події. Після чого буде надана правова кваліфікація 

- повідомили в поліції.

Контекст

На Дніпропетровщині вчитель побився зі школярем під час навчального процесу. Відео інциденту поширюють у соцмережах. 


Анна Мурашко

Анна Мурашко

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