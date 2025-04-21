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Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ
02:26 • 1510 просмотра

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Дожди только на Юге: какой будет погода в Украине 21 апреля

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Украине 21 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем на юге возможны кратковременный дождь и гроза; температура ночью 8-13°, днем 21-26°.

Дожди только на Юге: какой будет погода в Украине 21 апреля

В понедельник, 21 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, осадков не предвидится, только днем на юге страны местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 24-26° тепла.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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