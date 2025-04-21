Дожди только на Юге: какой будет погода в Украине 21 апреля
Киев • УНН
В Украине 21 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем на юге возможны кратковременный дождь и гроза; температура ночью 8-13°, днем 21-26°.
В понедельник, 21 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, осадков не предвидится, только днем на юге страны местами возможны кратковременный дождь и гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°
В Киеве и области в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 24-26° тепла.
Поливальный понедельник и Международный день конопли: что еще можно отмечать 21 апреля21.04.25, 06:30 • 154 просмотра