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Епіфаній назвав сценарій виходу військ рф з України: це станеться як у Сирії
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Дощі лише на Півдні: якою буде погода в Україні 21 квітня

Київ • УНН

 • 438 перегляди

В Україні 21 квітня очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Лише вдень на півдні можливі короткочасний дощ та гроза; температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.

Дощі лише на Півдні: якою буде погода в Україні 21 квітня

У понеділок, 21 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, опадів не передбачається, лише вдень на півдні країни місцями можливі короткочасний дощ та гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в понеділок очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме 24-26° тепла.

Поливаний понеділок та Міжнародний день коноплі: що ще можна відзначати 21 квітня 21.04.25, 06:30 • 576 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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