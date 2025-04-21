Дощі лише на Півдні: якою буде погода в Україні 21 квітня

У понеділок, 21 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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За даними синоптиків, опадів не передбачається, лише вдень на півдні країни місцями можливі короткочасний дощ та гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в понеділок очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме 24-26° тепла.

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