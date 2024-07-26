В ряде областей Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы. На востоке и юге будет жарко, температура днем до 33°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозам синоптиков, сегодня веременная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°; днем 25-30°, в юго-восточной части 28-33°, в западных, Винницкой и Одесской областях 20-25° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°).

В Киевской области

Переменная облачность. [Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°.