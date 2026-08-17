Дожди и грозы и до +31° - прогноз погоды на 17 августа
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков в большинстве областей. Днём в западных и северных регионах возможны кратковременные дожди с грозами.
В Украине 17 августа без осадков, лишь местами дожди и грозы, днём до 31 градуса тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу, сегодня переменная облачность.
Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областей днём местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
Температура ночью 15–20°; днём 26–31°.
Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара13.08.26, 19:15 • 21426 просмотров