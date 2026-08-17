Дожди и грозы и до +31° - прогноз погоды на 17 августа

В Украине 17 августа без осадков, лишь местами дожди и грозы, днём до 31 градуса тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу, сегодня переменная облачность.

Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областей днём местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Температура ночью 15–20°; днём 26–31°.

Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара