Дощі та грози і до +31° - прогноз погоди на 17 серпня
Київ • УНН
Синоптики прогнозують мінливу хмарність та без опадів у більшості областей. Вдень у західних та північних регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.
В Україні 17 серпня без опадів, лише місцями дощі та грози, удень до 31 градуса тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
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За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність.
Без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°; вдень 26-31°.
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