Дощі та грози і до +31° - прогноз погоди на 17 серпня

В Україні 17 серпня без опадів, лише місцями дощі та грози, удень до 31 градуса тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

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За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність.

Без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 26-31°.

Очікується підвищення температури на 3-5° - коли в Україну повернеться спека