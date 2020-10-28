Довыборы в Раду: ЦИК обработала 100% протоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. По результатам обработки 100% участковых протоколов он получил 34,10% голосов. Об этом говорится в сообщении ЦИК, передает УНН.
Так, голоса избирателей были распределены следующим образом: первое место - 34,10% (21 245 голосов), второе - 31,78% (19 799 голосов), третье - 26,68% (16 622 голосов).
Другие кандидаты набрали незначительное количество голосов.
Ранее УНН уже сообщал, что Гунько одерживает победу на 208 одномандатном округе, когда остался один процент необработанных протоколов, а разрыв между первым и вторым кандидатом составлял уже более 2%.
Напомним, по данным ЦИК, по состоянию на вечер дня голосования на этом округе явка составила 50,03%.