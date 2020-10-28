Довибори у Раду: ЦВК опрацювала 100% протоколів

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На проміжних виборах до Верховної ради по 208 одномандатному виборчому округу переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. За результатом опрацювання 100% дільничних протоколів він отримав 34,10% голосів. Про це йдеться у повідомленні ЦВК, передає УНН.

Так, голоси виборців були розподілені наступним чином: перше місце — 34,10% (21 245 голосів), друге — 31,78% (19 799 голосів), третє — 26,68% (16 622 голосів).

Інші кандидати набрали незначну кількість голосів.

Раніше УНН вже повідомляв, що Гунько отримує перемогу на 208 одномандатному окрузі, коли залишився один відсоток неопрацьованих протоколів, а розрив між першим і другим кандидатом складав понад 2%.

Нагадаємо, за даними ЦВК, станом на вечір дня голосування на цьому окрузі явка становила 50,03%.

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