Довибори у Раду: ЦВК опрацювала 100% протоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На проміжних виборах до Верховної ради по 208 одномандатному виборчому округу переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. За результатом опрацювання 100% дільничних протоколів він отримав 34,10% голосів. Про це йдеться у повідомленні ЦВК, передає УНН.
Так, голоси виборців були розподілені наступним чином: перше місце — 34,10% (21 245 голосів), друге — 31,78% (19 799 голосів), третє — 26,68% (16 622 голосів).
Інші кандидати набрали незначну кількість голосів.
Раніше УНН вже повідомляв, що Гунько отримує перемогу на 208 одномандатному окрузі, коли залишився один відсоток неопрацьованих протоколів, а розрив між першим і другим кандидатом складав понад 2%.
Нагадаємо, за даними ЦВК, станом на вечір дня голосування на цьому окрузі явка становила 50,03%.