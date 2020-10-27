ЦВК: на довиборах у Раду перемагає кандидат від "Слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На одномандатному виборчому окрузі №208, що на Чернігівщині, на довиборах у Верховну Раду перемагає кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько. Такі дані випливають з даних сайту Центральної виборчої комісії, передає УНН.
Так, станом на 1:10 28 жовтня кількість опрацьованих дільничних протоколів складає 98,99%.
Таким чином, згідно з оприлюдненими підрахунками, Гунько проходить до парламенту — за нього віддали свої голоси 34,07% виборців (21 114 голосів). Найближчий опонент Гунько набрав 31,83% голосів виборців (19 725 голосів).
Нагадаємо, за даними ЦВК, станом на вечір дня голосування явка становила 50,03%.
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