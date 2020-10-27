ЦВК: на довиборах у Раду перемагає кандидат від "Слуги народу"

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На одномандатному виборчому окрузі №208, що на Чернігівщині, на довиборах у Верховну Раду перемагає кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько. Такі дані випливають з даних сайту Центральної виборчої комісії, передає УНН.