ЦИК: на довыборах в Раду побеждает кандидат от "Слуги народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На одномандатном избирательном округе №208, что на Черниговщине, на довыборах в Верховную Раду побеждает кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько. Такие данные следуют из данных сайта Центральной избирательной комиссии, передает УНН.
По состоянию на 1:10 28 октября количество обработанных участковых протоколов составляет 98,99%.
Таким образом, согласно обнародованным подсчетам, Гунько проходит в парламент - за него отдали свои голоса 34,07% избирателей (21 114 голосов). Ближайший оппонент Гунько набрал 31,83% голосов избирателей (19 725 голосов).
Напомним, по данным ЦИК, по состоянию на вечер дня голосования явка составила 50,03%.
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