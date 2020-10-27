ЦИК: на довыборах в Раду побеждает кандидат от "Слуги народа"

По состоянию на 1:10 28 октября количество обработанных участковых протоколов составляет 98,99%.

Таким образом, согласно обнародованным подсчетам, Гунько проходит в парламент - за него отдали свои голоса 34,07% избирателей (21 114 голосов). Ближайший оппонент Гунько набрал 31,83% голосов избирателей (19 725 голосов).

Напомним, по данным ЦИК, по состоянию на вечер дня голосования явка составила 50,03%.

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