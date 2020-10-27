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ЦВК: понад 91% ДВК підрахували голоси і передали їх до тервиборчкомів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Понад 91% дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців з голосування на місцевих виборах 25 жовтня, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій. Про це з посиланням на інформацію станом на 12 годину 27 жовтня інформує пресслужба ЦВК, передає УНН.

“За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії, станом на 12:00 27 жовтня 2020 року, майже 26,7 тисячі дільничних виборчих комісій, що становить понад 91% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій. Цей процес повністю завершено в 6 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях”, — повідомили в ЦВК.

Окрім того, зазначається, що розпочався процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Зокрема, в 15 областях України (Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській) районні ТВК вже прийняли 60 таких протоколів. Своєю чергою у 9 регіонах (Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях) 9 протоколів отримали обласні ТВК.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

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