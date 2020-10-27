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ЦИК: более 91% УИК подсчитали голоса и передали их в теризбиркомы

ЦИК: более 91% УИК подсчитали голоса и передали их в теризбиркомы

Киев  •  УНН

 • 15805 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Более 91% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей с голосования на местных выборах 25 октября, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Об этом со ссылкой на информацию по состоянию на 12 часов 27 октября сообщает пресс-служба ЦИК, передает УНН.

"По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 27 октября 2020 года, почти 26,7 тысячи участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Этот процесс полностью завершен в 6 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях", - сообщили в ЦИК.

Кроме того, отмечается, что начался процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

В частности, в 15 областях Украины (Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской) районные ТИК уже приняли 60 таких протоколов. В свою очередь в 9 регионах (Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях) 9 протоколов получили областные ТИК.

Напомним, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

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