Соблюдение рекомендаций Минздрава и вакцинация - Степанов о том, как не повторить индийский сценарий с COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул важность соблюдения рекомендации Минздрава и врачей по противодействию распространения COVID-19 в Украине, чтобы не повторить индийский сценарий с высокой смертностью и быстрым распространением болезни. Об этом он рассказал в эфире “Утро с Украиной”, сообщает УНН.
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“Главный вывод, который мы должны делать, что если есть методы борьбы в этой войне, то их нужно выполнять с самого начала — и до конца. Я был в Индии в конце февраля. Скажу вам достаточно откровенно с точки зрения соблюдения карантина, то там тоже это даже еще медленнее, чем в Украине. Постоянно повторяем касательно соблюдения всех без исключения рекомендаций Минздрава, рекомендаций врачей”, — подчеркнул глава Минздрава.
Детали
Также, по словам министра Степанова, надежным профилактическим средством остается вакцинация от COVID-19 и обеспечение коллективного иммунитета к болезни.
“Вакцинация самое надежное профилактическое средство, но и страны, которые активно прививаются, имеют высокие цифры заболеваемости, так как коллективный иммунитет достигается, когда 70% людей провакцинировано. Учтите, что сейчас до 18 лет вакцины еще не используются, а дети тоже болеют и заражают других лиц”, — отметил он.
Дополнение
За минувшие сутки 37 967 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1576 пунктами прививки.
В общем 821 770 человек привито от начала прививочной кампании.
Напомним, глава Минздрава Степанов считает, что лучшей вакциной от COVID-19 является та, которой сейчас уже сделаны прививки и защищен организм от болезни.