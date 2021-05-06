Степанов розповів, яка вакцина від COVID-19 найкраща
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що найкращою вакциною від COVID-19 є та, якою наразі вже зроблено щеплено та захищено організм від хвороби. Про це він заявив у ефірі телеканалу НАШ, інформує УНН.
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“Найкраща вакцина — це та вакцина, яка є в наявності і яка введена в організм людини, бо ця вакцина вже захищає від хвороби”, — вважає міністр Степанов.
Деталі
Глава МОЗ також пояснив, чому Україна не контрактувала вакцини від COVID-19 виробництва Moderna.
“У нас були перемовини із Moderna тривалий час ще в минулому році. Термін поставки, який нам пропонували — це кінець 21 року — початок 22... Зрозуміло, що нас це не влаштовувало, і ми контрактувалися з тими, які пропонували нам поставку в 21 році”, — пояснив Степанов.
Доповнення
Загалом 783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Станом на 5 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.