Степанов рассказал, какая вакцина от COVID-19 самая лучшая
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Глава Минздрава Максим Степанов считает, что самой лучшей вакциной от COVID-19 является та, которой сейчас уже сделаны прививки и защищен организм от болезни. Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ, информирует УНН.
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“Лучшая вакцина — это та вакцина, которая есть в наличии и введенна в организм человека, потому что эта вакцина уже защищает от болезни”, — считает министр Степанов.
Детали
Глава Минздрава также объяснил, почему Украина не контрактовала вакцины от COVID-19 производства Moderna.
“У нас были переговоры с Moderna длительное время еще в прошлом году. Срок поставки, который нам предлагали — это конец 21 года — начало 22... Понятно, что нас это не устраивало, и мы контрактовали с теми, которые предлагали нам поставку в 21 году”, — пояснил Степанов.
Дополнение
В общем 783 812 человек привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 5 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 человек.