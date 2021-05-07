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Дотримання рекомендацій МОЗ і вакцинація - Степанов про те, як не повторити індійський сценарій з COVID-19 в Україні

Київ • УНН

 • 22499 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив на важливості дотримання рекомендації МОЗ та лікарів з протидії поширення COVID-19 в Україні, щоб не повторити індійський сценарій з високою смертністю та швидким розповсюдженням хвороби. Про це він розповів у ефірі “Ранок з Україною”, повідомляє УНН.

Цитата

“Головний висновок, який ми повинні робити, що якщо є методи боротьби в цій війні, то їх потрібно виконувати від початку — і до кінця. Я був в Індії наприкінці лютого. Скажу вам достатньо відверто з точки зору дотримання карантинних обмежень, то там теж це навіть ще повільніше, ніж в Україні. Постійно повторюємо щодо дотримання всіх без виключення рекомендацій МОЗ, рекомендацій лікарів”, — наголосив очільник МОЗ.

Деталі

Також за словами міністра Степанова, надійним профілактичним засобом залишається вакцинація від COVID-19 та забезпечення колективного імунітету до хвороби.

“Вакцинація найнадійніший профілактичний засіб, але навіть країни, які активно вакцинуються, мають високі цифри захворюваності, тому що колективний імунітет досягається, коли 70% людей провакциновано. Врахуйте те, що зараз до 18 років вакцини ще не використовуються, а діти теж хворіють і заражають інших осіб”, — зазначив він.

Доповнення

За минулу добу 37 967 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.

Загалом 821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Нагадаємо, глава МОЗ Степанов вважає, що найкращою вакциною від COVID-19 є та, якою наразі вже зроблено щеплено та захищено організм від хвороби.

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