Исследование: США потратили на войны почти 6 трлн долларов с 2001 года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Соединенные Штаты потратили около 5,9 трлн долларов на ведение боевых действий за последние 20 лет. Всего в результате войн погибли почти полмиллиона человек, свидетельствуют результаты исследования профессора Брауновского университета Неты Крауфорд, передает УНН со ссылкой также на публикацию издания Business Insider.
Как отмечается в докладе, опубликованном в среду на сайте университета, в сумму, помимо потраченных Пентагоном денег, входят “связанные с войной расходы со стороны Госдепартамента, расходы на уход за ветеранами войны, проценты по долгу за войны, предотвращение террористических актов и реагирование на них со стороны министерства внутренней безопасности”.
По подсчетам Крауфорд, всего в результате боевых действий погибли более 480 тысяч человек, 244 тысячи из которых — мирные жители. Около 10 млн человек были вынуждены сменить место жительства.
При условии, что боевые действия завершатся к 2023 году, общая сумма расходов составит, по мнению Крауфорд, по меньшей мере 6,7 трлн долларов, не считая процентов по долгу.
Напоминаем, ученые заявили, что одна из программ Пентагона похожа на разработку биологического оружия.