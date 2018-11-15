Дослідження: США витратили на війни майже 6 трлн доларів з 2001 року

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сполучені Штати витратили близько 5,9 трлн доларів на ведення бойових дій за останні 20 років. Всього в результаті воєн загинули майже півмільйона людей, свідчать результати дослідження професора Браунівського університету Нети Крауфорд, інформує УНН з посиланням також на публікацію видання Business Insider.

Як наголошується в доповіді, опублікованій в середу на сайті університету, в суму, крім витрачених Пентагоном грошей, входять “пов’язані з війною витрати з боку Держдепартаменту, витрати на догляд за ветеранами війни, відсотки по боргу за війни, запобігання терористичним актам і реагування на них з боку міністерства внутрішньої безпеки”.

За підрахунками Крауфорд, всього в результаті бойових дій загинули понад 480 тисяч осіб, 244 тисячі з яких — мирні жителі. Близько 10 млн осіб були змушені змінити місце проживання.

За умови, що бойові дії завершаться до 2023 року, загальна сума витрат складе, на думку Крауфорд, щонайменше 6,7 трлн доларів, не рахуючи відсотків по боргу.

Нагадуємо, вчені заявили, що одна з програм Пентагону схожа на розробку біологічної зброї.

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