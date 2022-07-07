Исследователи открыли новый вид гигантских водяных лилий

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Как отмечается, огромное растение было в архивах Королевского ботанического сада Кью и росло в ряде водных коллекций, но его ошибочно идентифицировали как другой вид. Подробное научное исследование показало, что это новое растение для науки.

Она получила название Victoria boliviana – в честь Боливии, где она растет в одном водном бассейне в части речной системы Амазонки.

Садовник Карлос Магдалена, один из ведущих мировых экспертов по водным лилиям, подозревал, что это растение отличается от двух других известных гигантских видов, Victoria amazonica и Victoria cruziana. Поэтому ученые из Национального гербария Боливии, ботанического сада Санта-Крус и общественного ботанического сада Ла-Ринконада – пожертвовали несколько семян Королевскому ботаническому саду Кью.

Магдалена назвал это открытие "изюминкой" своей карьеры.

"Это означало, что мы могли выращивать его бок о бок с двумя другими видами в совершенно одинаковых условиях. Когда мы это сделали, мы могли четко увидеть, что каждая отдельная часть растения была совершенно другой", - отметил он.

Работая вместе с Карлосом, ботанический иллюстратор Люси Смит сделала научные рисунки всех трех видов. Это также предполагало работу в оранжерее ночью, потому что цветы водяной лилии появляются только в темноте.

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"Я смогла получить доступ к цветам, а также, глядя на листья, я могла, как иллюстратор, подчеркнуть те отличия, которые я видела. И фактически, пока я рисовала эти отличия, они стали еще сильнее в моем уме, и я нашла новые способы их различить. Возможно, я пристрастна, но из трех видов, по моему мнению, новый вид имеет одни из самых красивых цветов", - сказала она.

Дом водяных лилий в ботаническом саду Кью был построен в 1852 году для демонстрации своих коллекций. Гиганты, обнаруженные в 1800-х годах, были естественным чудом своего времени, а род был назван в честь королевы Виктории. Но новое открытие показывает, что водяные лилии по-прежнему могут удивить ученых.

"Ни один из трех видов не был хорошо изучен. Мы до сих пор не знаем, сколько существует популяций и насколько они отличаются по размеру. Мы действительно не очень хорошо понимаем биологию опыления. Мы не знаем много о распространении вида - как он передается с одного места в другое. Поэтому остается много неизвестных. И я думаю, поскольку они такие огромные — столь очевидные — люди на самом деле не думали изучать их так подробно", - подчеркнул доктор Алекс Монро из сада Кью.

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