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У Канаді знайшли мумію мамонта віком 30 тисяч років: збереглися кігті, шерсть та кишки, наповнені травою

У Канаді знайшли мумію мамонта віком 30 тисяч років: збереглися кігті, шерсть та кишки, наповнені травою

Київ • УНН

 • 284621 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. У канадському Юконі на золотих копальнях знайшли муміфіковане дитинча шерстистого мамонта. Вік давно померлої тварини оцінюють у 30 тисяч років. Про це повідомляє Science Alert, передає УНН.

Деталі

Мамонтеня жило 30 тисяч років тому, а його мумія чудово збереглася. Згідно з пресрелізом місцевого уряду, самка мамонтеня була названа Тр’ондек Хвеч’ін Нун чо га, що на мові хань перекладається як “велике дитинча тварини”.

Нун чо га — найповніша мумія мамонта, виявлена в Північній Америці. Тварина померла і була заморожена у вічній мерзлоті під час льодовикового періоду понад 30000 років тому.

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Мамонт був виявлений геологами після того, як молодий шахтар на золотих копальнях Клондайку знайшов рештки під час розкопування гною. Палеонтологи зазначають, що шахтар зробив “найважливіше відкриття в палеонтології в Північній Америці”.

У мамонтеня збереглися кігті, шкіра, шерсть, тулуб та навіть кишки, наповнені травою.

Цитата

“Юкон завжди був всесвітньо відомим лідером у дослідженнях льодовикового періоду та Берінгії. Ми захоплені відкриттям муміфікованого шерстистого мамонта: Нун чо га. Без міцного партнерства між шахтарями, Тр’ондек Хвечін та урядом Юкону, подібні відкриття не могли б відбутися”, — наголосив Міністр туризму та культури Рандж Піллаї.

Нагадаємо 

Майже 12 мільйонів років тому на території сучасної Франції водився хижий ссавець, який мав потужні щелепи, здатні трощити кістки. Дослідникам вдалося відшукати кістки гігантського амфіціоніда нового виду.

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