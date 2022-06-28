У Канаді знайшли мумію мамонта віком 30 тисяч років: збереглися кігті, шерсть та кишки, наповнені травою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У канадському Юконі на золотих копальнях знайшли муміфіковане дитинча шерстистого мамонта. Вік давно померлої тварини оцінюють у 30 тисяч років. Про це повідомляє Science Alert, передає УНН.
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Мамонтеня жило 30 тисяч років тому, а його мумія чудово збереглася. Згідно з пресрелізом місцевого уряду, самка мамонтеня була названа Тр’ондек Хвеч’ін Нун чо га, що на мові хань перекладається як “велике дитинча тварини”.
Нун чо га — найповніша мумія мамонта, виявлена в Північній Америці. Тварина померла і була заморожена у вічній мерзлоті під час льодовикового періоду понад 30000 років тому.
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Мамонт був виявлений геологами після того, як молодий шахтар на золотих копальнях Клондайку знайшов рештки під час розкопування гною. Палеонтологи зазначають, що шахтар зробив “найважливіше відкриття в палеонтології в Північній Америці”.
У мамонтеня збереглися кігті, шкіра, шерсть, тулуб та навіть кишки, наповнені травою.
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“Юкон завжди був всесвітньо відомим лідером у дослідженнях льодовикового періоду та Берінгії. Ми захоплені відкриттям муміфікованого шерстистого мамонта: Нун чо га. Без міцного партнерства між шахтарями, Тр’ондек Хвечін та урядом Юкону, подібні відкриття не могли б відбутися”, — наголосив Міністр туризму та культури Рандж Піллаї.
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