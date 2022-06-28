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В Канаде нашли мумию мамонта в возрасте 30 тысяч лет: сохранились когти, шерсть и кишки, наполненные травой

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В канадском Юконе на золотых приисках нашли мумифицированного детеныша шерстистого мамонта. Возраст давно умершего животного оценивают в 30 тысяч лет. Об этом сообщает Science Alert, передает УНН.



Детали

Мамонтенок жил 30 тысяч лет назад, а его мумия прекрасно сохранилась. Согласно прессрелизу местного правительства, самка мамонтенка была названа Трондек Хвечдр Нун чо га, что на языке хань переводится как “большой детёныш животного”.

Нун чо га — самая полная мумия мамонта, обнаруженная в Северной Америке. Животное умерло и было заморожено в вечной мерзлоте во время ледникового периода более 30000 лет назад.

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Мамонт был обнаружен геологами после того, как молодой шахтер на золотых приисках Клондайка нашел остатки во время раскапывания навоза. Палеонтологи отмечают, что шахтер сделал “важнейшее открытие в палеонтологии в Северной Америке”.

У мамонтенка сохранились когти, кожа, шерсть, туловище и даже кишки, наполненные травой.

Цитата

“Юкон всегда был всемирно известным лидером в исследованиях ледникового периода и Берингии. Мы увлечены открытием мумифицированного шерстистого мамонта: Нун чо га. Без прочного партнерства между шахтерами, Трондек Хвечин и правительством Юкона, подобные открытия не могли бы состояться”, — подчеркнул Министр туризма и культуры Рандж Пиллай.

Напомним 

Почти 12 миллионов лет назад на территории современной Франции водилось хищное млекопитающее, которое имело мощные челюсти, способные крушить кости. Исследователям удалось отыскать кости гигантского амфиционида нового вида.

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