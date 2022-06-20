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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Англійські дослідники відкопали рештки стегозавра

Англійські дослідники відкопали рештки стегозавра

Київ • УНН

 • 154185 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Вчені виявили скам'янілі кістки нового виду стегозавра. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Як зазначається, решки виду Bashanosaurus primitivus можуть належати одному з ранніх стегозаврів із будь-коли знайдених. Вік скам’янілостей сягає близько 168 млн років.

Експертам пощастило відкопати кілька кістяних пластин, кістки плеча, стегна, ступні, спини та ребер стегозавра. Це відкриття є унікальним, оскільки цей стегозавр жив набагато раніше, ніж більшість його родичів, що вже відомі науці.

Наразі перед фахівцями стоїть завдання зрозуміти, як стегозаври еволюціонували з часом.

Цитата

“У Bashanosaurus primitivus не було гігантських пластин на спині, як у інших відоміших стегозаврів. У нього були дрібніші, але товстіші кістяні пластини, які захищали його від хижаків. Ми вважаємо, що вони були ефективніші для захисту, ніж більші й тонкі пластини в пізніх стегозаврів”, — зазначила працівниця лондонського Музею природної історії Сюзанна Мейдмент.

Нагадаємо 

Майже 12 мільйонів років тому на території сучасної Франції водився хижий ссавець, який мав потужні щелепи, здатні трощити кістки. Дослідникам вдалося відшукати кістки гігантського амфіціоніда нового виду.

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