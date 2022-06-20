Английские исследователи откопали остатки стегозавра
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Ученые обнаружили окаменевшие кости нового вида стегозавра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Как отмечается, решки вида Bashanosaurus primitivus могут принадлежать одному из ранних стегозавров из никогда не найденных. Возраст окаменелостей достигает около 168 млн лет.
Экспертам удалось откопать несколько костяных пластин, кости плеча, бедра, ступни, спины и ребер стегозавра. Это открытие является уникальным, поскольку этот стегозавр жил гораздо раньше, чем большинство его родственников, что уже известны науке.
Пока перед специалистами стоит задача понять, как стегозавры эволюционировали с временем.
Цитата
“В Bashanosaurus primitivus не было гигантских пластин на спине, как у других более известных стегозавров. У него были более мелкие, но более толстые костяные пластины, защищавшие его от хищников. Мы считаем, что они были более эффективны для защиты, чем большие и тонкие пластины в поздних стегозаврах”, — отметила работница лондонского Музея естественной истории Сюзанна Мейдмент.
Напомним
Почти 12 миллионов лет назад на территории современной Франции водилось хищное млекопитающее, которое имело мощные челюсти, способные крушить кости. Исследователям удалось найти кости гигантского амфиционида нового вида.