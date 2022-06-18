У Франції виявили нижню щелепу гігантського амфіціоніда

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Амфіціоніди — хижаки, які є далекими предками сучасних м’ясоїдних ссавців. Деякі амфіціоніди відрізнялися масивною статурою та значними габаритами: північноамериканський амфіціон виду Amphicyon ingens, наприклад, важив півтони.

Амфіціонід, який мешкав на території Західної Європи в середньому міоцені, був меншим: його вагу оцінюють у 200 кілограмів.

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Новий вид отримав назву Tartarocyon cazanavei, або тартароціон Казанава — на честь Тартаро, велетня-людожера з баскської міфології, та Алана Казанава, власника земельної ділянки в Атлантичних Піренеях, на якій проводили розкопки.

Особливий інтерес знахідці надає те, що на півночі Франції знаходили не так багато скам’янілостей вимерлих тварин, так що навіть одна нижня щелепа у більш-менш вцілілому стані — досягнення для французької палеонтології.

Нагадаємо

Китайський космічний апарат “Чан’е-5” в рамках програми з дослідження знайшов воду на Місяці під час аналізу зразків ґрунту на місці посадки. Ученим місії також вдалося виявити воду у зразках, доставлених на Землю.