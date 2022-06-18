У Франції виявили нижню щелепу гігантського амфіціоніда
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Майже 12 мільйонів років тому на території сучасної Франції водився хижий ссавець, який мав потужні щелепи, здатні трощити кістки. Дослідникам вдалося відшукати кістки гігантського амфіціоніда нового виду. Про це повідомляє УНН з посиланням на PeerJ.
Деталі
Амфіціоніди — хижаки, які є далекими предками сучасних м’ясоїдних ссавців. Деякі амфіціоніди відрізнялися масивною статурою та значними габаритами: північноамериканський амфіціон виду Amphicyon ingens, наприклад, важив півтони.
Амфіціонід, який мешкав на території Західної Європи в середньому міоцені, був меншим: його вагу оцінюють у 200 кілограмів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штучний інтелект визначив найдавніше свідчення використання вогню людиною
Новий вид отримав назву Tartarocyon cazanavei, або тартароціон Казанава — на честь Тартаро, велетня-людожера з баскської міфології, та Алана Казанава, власника земельної ділянки в Атлантичних Піренеях, на якій проводили розкопки.
Особливий інтерес знахідці надає те, що на півночі Франції знаходили не так багато скам’янілостей вимерлих тварин, так що навіть одна нижня щелепа у більш-менш вцілілому стані — досягнення для французької палеонтології.
Нагадаємо
Китайський космічний апарат “Чан’е-5” в рамках програми з дослідження знайшов воду на Місяці під час аналізу зразків ґрунту на місці посадки. Ученим місії також вдалося виявити воду у зразках, доставлених на Землю.