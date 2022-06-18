Во Франции обнаружили нижнюю челюсть гигантского амфиционида
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Почти 12 миллионов лет назад на территории современной Франции водилось хищное млекопитающее, которое имело мощные челюсти, способные крушить кости. Исследователям удалось найти кости гигантского амфиционида нового вида. Об этом сообщает УНН со ссылкой на PeerJ.
Детали
Амфициониды — хищники, которые являются далекими предками современных мясоядных млекопитающих. Некоторые амфициониды отличались массивным телосложением и значительными габаритами: североамериканский амфицион вида Amphicyon ingens, например, весил полтона.
Амфиционид, обитавший на территории Западной Европы в среднем миоцене, был меньше: его вес оценивают в 200 килограммов.
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Новый вид получил название Tartarocyon cazanavei, или тартароцион Казанава — в честь Тартаро, великана-людоеда из баскской мифологии, и Алана Казанава, владельца земельного участка в Атлантических Пиренеях, на которой проводили раскопки.
Особый интерес находке оказывает то, что на севере Франции находили не так много окаменелостей вымерших животных, так что даже одна нижняя челюсть в более или менее уцелевшем состоянии — достижения для французской палеонтологии.
Напомним
Китайский космический аппарат “Чанье-5” в рамках программы по исследованию нашел воду на Луне при анализе образцов почвы на месте посадки. Ученым миссии удалось обнаружить воду в образцах, доставленных на Землю.