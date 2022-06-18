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Китайський космічний апарат знайшов "подвійний доказ" існування води на Місяці

Китайський космічний апарат знайшов "подвійний доказ" існування води на Місяці

Київ • УНН

 • 232318 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Китайський космічний апарат “Чан’е-5” в рамках програми з дослідження знайшов воду на Місяці під час аналізу зразків ґрунту на місці посадки. Ученим місії також вдалося виявити воду у зразках, доставлених на Землю, повідомляє Space, передає УНН.

Деталі

Апарат зміг зібрати наймолодші місячні зразки в історії, які того ж місяця “Чан’е-5” доставив на Землю для аналізу. Учені зясували, що сканування поверхні Місяця та аналіз зразків у лабораторії на Землі показують наявність води в Океані Бур.

“Вперше в історії ми використали результати дослідження поверхні Місяця на місці й аналіз зразків ґрунту на Землі, щоб підтвердити наявність води у місячних зразках”, — зазначив Лі Чунлай з Китайської академії наук.

Вчені зазначають, що результати дослідження не показують, що в цьому регіоні є величезні запаси води. Дослідження показує, що переважно на цій ділянці місячної поверхні міститься приблизно 30 гідроксильних елементів на мільйон. Гідроксил з одним атомом кисню та одним атомом водню є основним компонентом води.

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Дослідники з’ясували, що джерелом гідроксилу є мінерали під назвою апатити. А найменша частина гідроксилу потрапила на поверхню Місяця від сонячного вітру — потоку заряджених частинок від Сонця, який постійно обрушується на поверхню супутника.

“Наші результати показують, як саме розподілено воду на цій ділянці поверхні та що є її основним джерелом”, — додав Лі.

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Нові дані, за словами вчених, можна використовувати для докладнішого аналізу поверхні Місяця на предмет наявності води. Майбутні космічні апарати тепер зможуть отримати більш повну картину розподілу води на площині, а це стосується наявності потенційного водяного льоду на Південному полюсі супутника Землі.

Нагадаємо 

Космічна компанія SpaceX засновника Ілона Маска в п’ятницю, 17 червня, провела успішний запуск ракетоносія із понад півсотнею супутників мобільного інтернету Starlink.

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