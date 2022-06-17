Компанія SpaceX вивела у космос нову партію інтернет-супутників Starlink
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Космічна компанія SpaceX засновника Ілона Маска в п’ятницю, 17 червня, провела успішний запуск ракетоносія із понад півсотнею супутників мобільного інтернету Starlink. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії, інформує УНН.
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“У п’ятницю, 17 червня о 12.09 за східним часом, SpaceX запустила 53 супутники Starlink зі стартового комплексу 39A (LC-39A) космічного центру Кеннеді у Флориді”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Вантаж у космос вивела багаторазова ракета-носій Falcon-9. Нинішній старт став 13-м саме для неї. Через годину після запуску SpaceX повідомила на офіційній твітер-сторінці про успішне виведення всіх супутників на орбіту.
“Розгортання 53 супутників Starlink підтверджено”, — наголосили в космічній компанії.
Нагадаємо
Засновник SpaceX Ілон Маск передав термінали Starlink українським розвідникам.