Компанія SpaceX вивела у космос нову партію інтернет-супутників Starlink

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“У п’ятницю, 17 червня о 12.09 за східним часом, SpaceX запустила 53 супутники Starlink зі стартового комплексу 39A (LC-39A) космічного центру Кеннеді у Флориді”, — йдеться в повідомленні.

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Вантаж у космос вивела багаторазова ракета-носій Falcon-9. Нинішній старт став 13-м саме для неї. Через годину після запуску SpaceX повідомила на офіційній твітер-сторінці про успішне виведення всіх супутників на орбіту.

“Розгортання 53 супутників Starlink підтверджено”, — наголосили в космічній компанії.

Нагадаємо

Засновник SpaceX Ілон Маск передав термінали Starlink українським розвідникам.