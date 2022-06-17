Компания SpaceX вывела в космос новую партию интернет-спутников Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Космическая компания SpaceX основателя Илона Маска в пятницу, 17 июня, произвела успешный запуск ракетоносителя с более чем полусотней спутников мобильного интернета Starlink. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, передает УНН.
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“В пятницу, 17 июня в 12.09 по восточному времени, SpaceX запустила 53 спутники Starlink со стартового комплекса 39A (LC -39A) космического центра Кеннеди во Флориде”, — говорится в сообщении.
Детали
Груз в космос вывела многократная ракета-носитель Falcon-9. Нынешний старт стал 13-м именно для нее. Через час после запуска SpaceX сообщила на официальной твиттер-странице об успешном выводе всех спутников на орбиту.
“Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено”, — отметили в космической компании.
Напомним
Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам.