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Компания SpaceX вывела в космос новую партию интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вывела в космос новую партию интернет-спутников Starlink

Киев • УНН

 • 134890 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Космическая компания SpaceX основателя Илона Маска в пятницу, 17 июня, произвела успешный запуск ракетоносителя с более чем полусотней спутников мобильного интернета Starlink. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, передает УНН.

Цитата

“В пятницу, 17 июня в 12.09 по восточному времени, SpaceX запустила 53 спутники Starlink со стартового комплекса 39A (LC -39A) космического центра Кеннеди во Флориде”, — говорится в сообщении.

Детали

Груз в космос вывела многократная ракета-носитель Falcon-9. Нынешний старт стал 13-м именно для нее. Через час после запуска SpaceX сообщила на официальной твиттер-странице об успешном выводе всех спутников на орбиту.

“Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено”, — отметили в космической компании.

Напомним

Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам.

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