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Українські розвідники отримали термінали Starlink від Ілона Маска

Українські розвідники отримали термінали Starlink від Ілона Маска

Київ • УНН

 • 155219 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Засновник SpaceX Ілон Маск передав термінали Starlink українським розвідникам. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

Цитата

“Ілон Маск встигає не тільки працювати над підготовкою до марсіанської місії, але і передавати нашій розвідці такі необхідні для їх спеціальних місій Starlink. Армія України захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити й на Марсі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

На початку березня в Україну приїхала перша партія станцій супутникового інтернету StarLink.

Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво компанії Starlink Ukraine. Також Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – незабаром представництво компанії SpaceX розпочне активну роботу в Україні.

Довідка

Starlink – це інноваційний проект компанії SpaceX Ілона Маска, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американський генерал: станції Starlink від Ілона Маска повністю зруйнували інформаційну кампанію путіна

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