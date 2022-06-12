Українські розвідники отримали термінали Starlink від Ілона Маска
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Засновник SpaceX Ілон Маск передав термінали Starlink українським розвідникам. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.
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“Ілон Маск встигає не тільки працювати над підготовкою до марсіанської місії, але і передавати нашій розвідці такі необхідні для їх спеціальних місій Starlink. Армія України захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити й на Марсі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
На початку березня в Україну приїхала перша партія станцій супутникового інтернету StarLink.
Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво компанії Starlink Ukraine. Також Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – незабаром представництво компанії SpaceX розпочне активну роботу в Україні.
Довідка
Starlink – це інноваційний проект компанії SpaceX Ілона Маска, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.
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