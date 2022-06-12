Украинские разведчики получили терминалы Starlink от Илона Маска
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.
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“Илон Маск успевает не только работать над подготовкой к марсианской миссии, но и передавать нашей разведке столь необходимые для их специальных миссий Starlink. Армия Украины защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе”, — говорится в сообщении.
Напомним
В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета StarLink.
В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора – в скором времени представительство компании SpaceX начнет активную работу в Украине.
Справка
Starlink – это инновационный проект компании SpaceX Илона Маска, который благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.
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