Китайский космический аппарат нашел "двойное доказательство" существования воды на Луне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Китайский космический аппарат “Чанъэ-5” в рамках программы по исследования нашел воду на Луне при анализе образцов почвы на месте посадки. Ученым миссии также удалось обнаружить воду в образцах, доставленных на Землю, сообщает Space, передает УНН.
Детали
Аппарат смог собрать самые молодые лунные образцы в истории, которые в тот же месяц “Чанъэ-5” доставил на Землю для анализа. Ученые выяснили, что сканирование поверхности Луны и анализ образцов в лаборатории на Земле показывают наличие воды в Океане Бурь.
“Впервые в истории мы использовали результаты исследования поверхности Луны на месте и анализ образцов грунта на Земле, чтобы подтвердить наличие воды в лунных образцах”, — отметил Ли Чунлай из Китайской академии наук.
Ученые отмечают, что результаты исследования не показывают, что в этом регионе есть огромные запасы воды. Исследование показывает, что преимущественно на этом участке лунной поверхности содержится примерно 30 гидроксильных элементов на миллион. Гидроксил с одним атомом кислорода и одним атомом водорода является основным компонентом воды.
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Исследователи выяснили, что источником гидроксила являются минералы под названием апатиты. А наименьшая часть гидроксила попала на поверхность Луны от солнечного ветра — потока заряженных частиц от Солнца, постоянно обрушивающегося на поверхность спутника.
“Наши результаты показывают, как именно распределена вода на этом участке поверхности и что является ее основным источником”, — добавил Ли.
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Новые данные, по словам ученых, можно использовать для более подробного анализа поверхности Луны на предмет наличия воды. Будущие космические аппараты теперь смогут получить более полную картину распределения воды на плоскости, а это касается наличия потенциального водяного льда на Южном полюсе спутника Земли.
Напомним
Космическая компания SpaceX основателя Илона Маска в пятницу, 17 июня, произвела успешный запуск ракетоносителя с более чем полусотней спутников мобильного интернета Starlink.