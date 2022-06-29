Японська космічна компанія запустила у стратосферу хом'яка

Деталі

Як зазначається, повітряну кулю із капсулою запустили з міста Міякодзіма у префектурі Окінава. На старті конструкція набирала висоту зі швидкістю 6,3 метра за секунду. Пікова висота, на яку піднявся хом’як всередині кулі склала 23 кілометри. Після цього зонд почали плавно спускати в море неподалік острова Міяко.

Також наголошується, що гризун не відчув жодних незручностей під час польоту та був абсолютно неушкодженим. На кадрі з “кабіни” видно, як він спить на платформі з сіна.

Запуск підштовхнув компанію до наступного кроку — експериментального польоту з людиною на борту, який космічний стартап хоче здійснити вже цього року.

Довідка

Iwatani Giken займається збиранням метеорологічних даних та космічною фотографією. Компанія хоче зробити пілотовані підйоми в стратосферу одним з популярних варіантів розваг та подорожей для людей, а експеримент з хом’яком повинен був переконати в успішності проекту потенційних клієнтів та інвесторів.

Як зазначається, найближчим часом у компанії планують збільшити висоту польоту до 25 кілометрів, звідки видно викривлення Землі.

Нагадаємо

У NASA визначилися з тим, хто полетить в рамках тестової пілотованої місії на кораблі Starliner від Boeing. У випробувальному польоті екіпажу (CFT), першої пілотованої місії Starliner на Міжнародну космічну станцію візьмуть участь астронавти Баррі “Бутч” Уілмор та Суні Вільямс.