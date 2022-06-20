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NASA призначило астронавтів для тестового польоту на кораблі Starliner

NASA призначило астронавтів для тестового польоту на кораблі Starliner

Київ • УНН

 • 150092 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У NASA визначилися з тим, хто полетить в рамках тестової пілотованої місії на кораблі Starliner від Boeing. У випробувальному польоті екіпажу (CFT), першої пілотованої місії Starliner на Міжнародну космічну станцію візьмуть участь астронавти Баррі “Бутч” Уілмор та Суні Вільямс. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space.

Деталі

Як зазначається, в ході польоту астронавт Баррі Уілмор командуватиме місією, Суні Вільямс буде пілотом, а інший астронавт NASA Майк Фінке тренуватиметься як резервний пілот.

Випробувальний пілотований політ стартуватиме на ракеті Atlas V United Launch Alliance зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді, як це було й минулого разу в рамках OFT-2.

Як очікується, місія триватиме близько двох тижнів, хоча ці та інші параметри місії не встановлені наперед. NASA може продовжити тривалість місії до шести місяців, якщо це необхідно, а також додати в політ третього астронавта. 

Якщо пілотована місія піде добре, NASA перейде до сертифікації Starliner для польотів з екіпажем на космічну станцію і назад. У заяві космічного відомства йдеться, що астронавт агентства Жанетт Еппс вже готується до польотів у рамках першої з цих місій, яка називається Starliner-1. Але вона також тренується на капсулі SpaceX Dragon на випадок, якщо обставини вимагатимуть, щоб вона натомість полетіла на цьому транспортному засобі.

Нагадаємо 

Космічний корабель Starliner компанії Boeing успішно повернувся на Землю в ході свого другого польоту, приземлившись в штаті Нью-Мексико.

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