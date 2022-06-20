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NASA назначило астронавтов для тестового полета на корабле Starliner

NASA назначило астронавтов для тестового полета на корабле Starliner

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В NASA определились с тем, кто улетит в рамках тестовой пилотируемой миссии на корабле Starliner от Boeing. В испытательном полете экипажа (CFT), первой пилотируемой миссии Starliner на Международную космическую станцию примут участие астронавты Барри “Бутч” Уилмор и Суни Уильямс. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Space.

Детали

Как отмечается, в ходе полета астронавт Барри Уилмор будет командовать миссией, Суни Уильямс будет пилотом, а другой астронавт NASA Майк Финке будет тренироваться как резервный пилот.

Испытательный пилотируемый полет будет стартовать на ракете Atlas V United Launch Alliance со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, как это было и в прошлый раз в рамках OFT-2.

Как ожидается, миссия будет длиться около двух недель, хотя эти и другие параметры миссии не предопределены. NASA может продлить продолжительность миссии до шести месяцев, если это необходимо, а также добавить в полет третьего астронавта. 

Если пилотируемая миссия пойдет хорошо, NASA перейдет к сертификации Starliner для полетов с экипажем на космическую станцию ​​и обратно. В заявлении космического ведомства говорится, что астронавт агентства Жанетт Эппс уже готовится к полетам в рамках первой из этих миссий, которая называется Starliner-1. Но она также тренируется на капсуле SpaceX Dragon на случай, если обстоятельства потребуют, чтобы она полетела на этом транспортном средстве.

Напомним 

Космический корабль Starliner компании Boeing успешно вернулся на Землю в ходе своего второго полета, приземлившись в штате Нью-Мексико.

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