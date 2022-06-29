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Японская космическая компания запустила в стратосферу хомяка

Японская космическая компания запустила в стратосферу хомяка

Киев • УНН

 • 102426 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Японская космическая компания Iwatani Giken, в виде эксперимента, запустила в стратосферу капсулу с хомяком внутри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Как отмечается, воздушный шар с капсулой запустили из города Миякодзима в префектуре Окинава. На старте конструкция набирала высоту со скоростью 6,3 метра за секунду. Пиковая высота, на которую поднялся хомяк внутри шара составила 23 километра. После этого зонд начали плавно спускать в море недалеко от острова Мияко.

Также отмечается, что грызун не испытал никакие неудобства во время полета и был совершенно невредим. На кадре из “кабины” видно, как он спит на платформе из сена.

Запуск подтолкнул компанию к следующему шагу — экспериментального полета с человеком на борту, который космический стартап хочет осуществить уже в этом году.

Справка

Iwatani Giken занимается сбором метеорологических данных и космической фотографией. Компания хочет сделать пилотируемые подъемы в стратосферу одним из популярных вариантов развлечений и путешествий для людей, а эксперимент с хомяком должен был убедить в успешности проекта потенциальных клиентов и инвесторов.

Как отмечается, в ближайшее время в компании планируют увеличить высоту полета до 25 километров, откуда видно искажение Земли.

Напомним

В NASA определились с тем, кто полетит в рамках тестовой пилотируемой миссии на корабле Starliner от Boeing. В испытательном полете экипажа (CFT), первой пилотируемой миссии Starliner на Международную космическую станцию ​​примут участие астронавты Барри “Бутч” Уилмор и Суни Уильямс.

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