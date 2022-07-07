Дослідники відкрили новий вид гігантських водяних лілій

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Як зазначається, величезна рослина була в архівах Королівського ботанічного саду Кью і росла в ряді водних колекцій, але її помилково ідентифікували як інший вид. Детальне наукове дослідження показало, що це нова рослина для науки.

Вона отримала назву Victoria boliviana - на честь Болівії, де вона росте в одному водному басейні в частині річкової системи Амазонки.

Садівник Карлос Магдалена, один із провідних світових експертів з водяних лілій, підозрював, що ця рослина відрізняється від двох інших відомих гігантських видів, Victoria amazonica та Victoria cruziana. Тому вчені з Національного гербарію Болівії, ботанічного саду Санта-Крус і громадського ботанічного саду Ла-Рінконада - пожертвували кілька насіннь Королівському ботанічному саду Кью.

Магдалена назвав це відкриття "родзинкою" своєї кар'єри.

"Це означало, що ми могли вирощувати його пліч-о-пліч з двома іншими видами в абсолютно однакових умовах. Коли ми це зробили, ми могли чітко побачити, що кожна окрема частина рослини була абсолютно іншою", - зазначив він.

Працюючи разом з Карлосом, ботанічний ілюстратор Люсі Сміт зробила наукові малюнки всіх трьох видів. Це також передбачало роботу в оранжереї вночі, тому що квіти водяної лілії з'являються лише в темряві.

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"Я змогла отримати доступ до квітів, а також, дивлячись на листя, я могла, як ілюстратор, підкреслити ті відмінності, які я бачила. І фактично, поки я малювала ці відмінності, вони стали ще сильнішими в моєму розумі, і я знайшла нові способи їх розрізнити. Можливо, я упереджена, але з трьох видів, на мою думку, новий вид має одні з найкрасивіших квітів", - сказала вона.

Будинок водяних лілій у ботанічному саду К'ю був побудований у 1852 році для демонстрації своїх колекцій. Гіганти, виявлені в 1800-х роках, були природним дивом свого часу, а рід був названий на честь королеви Вікторії. Але нове відкриття показує, що водяні лілії все ще можуть здивувати вчених.

"Жоден із трьох видів не був добре вивчений. Ми досі не знаємо, скільки існує популяцій і наскільки вони відрізняються за розміром. Ми насправді не дуже добре розуміємо біологію запилення. Ми не знаємо багато про розповсюдження виду - як він передається з одного місця в інше. Тож залишається багато невідомих. І я думаю, оскільки вони такі величезні — такі очевидні — люди насправді не думали вивчати їх так детально", - наголосив доктор Алекс Монро із саду К'ю.

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