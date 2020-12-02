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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 24716 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 82736 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101787 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117863 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Исследователи назвали полезный для женщин алкоголь

Исследователи назвали полезный для женщин алкоголь

Киев  •  УНН

 • 57897 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Исследования показали, что одна из разновидностей пива полезна для женщин во время менопаузы и может значительно облегчать ее симптомы. Об этом пишет издание The Press and Journal, сообщает УНН.

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Индийский эль (Indian Pale Ale) - это популярный в мире вид очень крепкого пива с повышенным содержанием хмеля. И именно хмель содержит соединения, известные как фитоэстрогены. Эти соединения продают в аптеках как естественную альтернативу заместительной гормональной терапии во время менопаузы. Поэтому умеренное употребление пива может быть полезным и облегчать негативные симптомы менопаузы в жизни женщины.

По результатам исследования, проведенного в Испании, было обнаружено, что женщины, которые пили пиво за ужином, имели более низкий уровень тревоги и лучшее качество сна.

Исследования также показали, что фитоэстрогены, содержащиеся в пиве и других продуктах, могут помочь предотвратить потерю плотности костной массы у женщин, связанной с менопаузой.

Напомним, эксперты рассказали о причинах популярности и особенности алкоголя на травах, а также назвали самые популярные растения для его приготовления.

Ранее психолог рассказала, что любимый алкоголь может раскрыть характер человека.

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