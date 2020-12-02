Исследователи назвали полезный для женщин алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Исследования показали, что одна из разновидностей пива полезна для женщин во время менопаузы и может значительно облегчать ее симптомы. Об этом пишет издание The Press and Journal, сообщает УНН.
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Индийский эль (Indian Pale Ale) - это популярный в мире вид очень крепкого пива с повышенным содержанием хмеля. И именно хмель содержит соединения, известные как фитоэстрогены. Эти соединения продают в аптеках как естественную альтернативу заместительной гормональной терапии во время менопаузы. Поэтому умеренное употребление пива может быть полезным и облегчать негативные симптомы менопаузы в жизни женщины.
По результатам исследования, проведенного в Испании, было обнаружено, что женщины, которые пили пиво за ужином, имели более низкий уровень тревоги и лучшее качество сна.
Исследования также показали, что фитоэстрогены, содержащиеся в пиве и других продуктах, могут помочь предотвратить потерю плотности костной массы у женщин, связанной с менопаузой.
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