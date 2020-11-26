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Низькокалорійний алкоголь: експерти розповіли, як можна пити й худнути одночасно

Низькокалорійний алкоголь: експерти розповіли, як можна пити й худнути одночасно

Київ • УНН

 • 69000 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Часом ми можемо не помітити як у коктейлі, схожому на витвір мистецтва, сховались у середньому понад 400 калорій. Тож скільки калорій міститься у різному алкоголі та як пити, щоб не набрати зайвих кілограмів, УНН розповіли алкогольні експерти.

Для тих, хто стежить за вагою, варто врахувати, що, як не дивно, чистий міцний алкоголь містить найменшу кількість калорій. Так, горілка має найнижчу калорійність: приблизно 100 калорій на 100 мл. Віскі, джин і текіла містять орієнтовно 110 калорій.
А ось більшість "цукристих" спиртних напоїв, таких як самбука, наприклад, має приблизно 160 калорій. Експерти також радять обмежити вживання солодких вин і лікерів.

За умови вибору міцного низькокалорійного алкоголю не варто додавати у нього цукрові сиропи, солодкі газовані напої та фруктові соки. Проте якщо все-таки хочеться міксів з іншими компонентами для урізноманітнення смаку, експерти радять найпростіші та калорійно безпечні лайфхаки.

Горілка+газована вода+лимонний сік

Чемпіоном з низькокалорійності є коктейль із горілки Prime Light, газованої води й лимону – всього 96 калорій. У цьому напої краще не використовувати тонік — він додає 80 калорій і 21 грам цукру. Достатньо додати звичайну газовану воду. Для смаку — трохи лимонного соку. Крім того, газована вода допомагає підтримувати рівень води в організмі.

Текіла+лаймовий сік

У звичайній популярній "Маргариті" може бути понад 400 калорій. Але якщо обрати текілу з додаванням лаймового соку (бажано – свіжовичавленого), то це майже втричі зменшить кількість калорій. До того ж сік значно корисніший за сироп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коктейль "Кривава Мері" потрапив до переліку найбільш корисних видів алкоголю

Легка "Кривава Мері"

“Кривава Мері” на основі горілки Prime Superior та томатного соку стане приємним смаковим різноманіттям, якщо ви слідкуєте за вагою. Просто обирайте томатний сік з низьким вмістом цукру, а оливки можна замінити помідорами черрі. Адже поєднання овочевого соку та високоякісної очищеної горілки – ідеальний варіант для тих, хто рахує калорії.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") належить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки.

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