Низькокалорійний алкоголь: експерти розповіли, як можна пити й худнути одночасно

Для тих, хто стежить за вагою, варто врахувати, що, як не дивно, чистий міцний алкоголь містить найменшу кількість калорій. Так, горілка має найнижчу калорійність: приблизно 100 калорій на 100 мл. Віскі, джин і текіла містять орієнтовно 110 калорій.

А ось більшість "цукристих" спиртних напоїв, таких як самбука, наприклад, має приблизно 160 калорій. Експерти також радять обмежити вживання солодких вин і лікерів.

За умови вибору міцного низькокалорійного алкоголю не варто додавати у нього цукрові сиропи, солодкі газовані напої та фруктові соки. Проте якщо все-таки хочеться міксів з іншими компонентами для урізноманітнення смаку, експерти радять найпростіші та калорійно безпечні лайфхаки.

Горілка+газована вода+лимонний сік

Чемпіоном з низькокалорійності є коктейль із горілки Prime Light, газованої води й лимону – всього 96 калорій. У цьому напої краще не використовувати тонік — він додає 80 калорій і 21 грам цукру. Достатньо додати звичайну газовану воду. Для смаку — трохи лимонного соку. Крім того, газована вода допомагає підтримувати рівень води в організмі.

Текіла+лаймовий сік

У звичайній популярній "Маргариті" може бути понад 400 калорій. Але якщо обрати текілу з додаванням лаймового соку (бажано – свіжовичавленого), то це майже втричі зменшить кількість калорій. До того ж сік значно корисніший за сироп.

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Легка "Кривава Мері"

“Кривава Мері” на основі горілки Prime Superior та томатного соку стане приємним смаковим різноманіттям, якщо ви слідкуєте за вагою. Просто обирайте томатний сік з низьким вмістом цукру, а оливки можна замінити помідорами черрі. Адже поєднання овочевого соку та високоякісної очищеної горілки – ідеальний варіант для тих, хто рахує калорії.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") належить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки.