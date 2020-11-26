Низкокалорийный алкоголь: эксперты рассказали, как можно пить и худеть одновременно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Иногда мы можем не заметить как в коктейле, похожем на произведение искусства, спрятались в среднем более 400 калорий. Так сколько калорий содержится в разном алкоголе и как пить, чтобы не набрать лишних килограммов, УНН рассказали алкогольные эксперты.
Для тех, кто следит за весом, стоит учесть, что, как ни странно, чистый крепкий алкоголь содержит наименьшее количество калорий. Так, водка имеет самую низкую калорийность: примерно 100 калорий на 100 мл. Виски, джин и текила содержат ориентировочно 110 калорий. А вот большинство "сахаристых" спиртных напитков, таких как самбука, например, имеет примерно 160 калорий. Эксперты также советуют ограничить употребление сладких вин и ликеров.
При выборе крепкого низкокалорийного алкоголя не стоит добавлять в него сахарные сиропы, сладкие газированные напитки и фруктовые соки. Однако если все-таки хочется миксов с другими компонентами для разнообразия вкуса, эксперты советуют простые и калорийно безопасные лайфхаки.
Водка+газировка+лимонный сок
Чемпионом по низкокалорийности является коктейль из водки Prime Light, газированной воды и лимона - всего 96 калорий. В этом напитке лучше не использовать тоник - он добавляет 80 калорий и 21 грамм сахара. Достаточно добавить обычную газировку. Для вкуса - немного лимонного сока. Кроме того, газированная вода помогает поддерживать уровень воды в организме.
Текила+лаймовый сок
В обычной популярной "Маргарите" может быть более 400 калорий. Но если выбрать текилу с добавлением лаймового сока (желательно - свежевыжатого), то это почти втрое уменьшит количество калорий. К тому же сок значительно полезнее сиропа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коктейль "Кровавая Мэри" попал в список самых полезных видов алкоголя
Легкая "Кровавая Мэри"
"Кровавая Мэри" на основе водки Prime Superior и томатного сока станет приятным вкусовым разнообразием, если вы следите за весом. Просто выбирайте томатный сок с низким содержанием сахара, а оливки можно заменить помидорами черри. Ведь сочетание овощного сока и высококачественной очищенной водки - идеальный вариант для тех, кто считает калории.
Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки.