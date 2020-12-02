Дослідники назвали корисний для жінок алкоголь

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Індійський ель (Indian Pale Ale) – це популярний у світі різновид дуже міцного пива з підвищеним вмістом хмелю. І саме хміль містить сполуки, відомі як фітоестрогени. Ці сполуки продають в аптеках як природну альтернативу замісної гормональної терапії під час менопаузи. Тож помірне вживання пива може бути корисним і полегшувати негативні симптоми менопаузи у житті жінки.

За результатами дослідження, проведеного в Іспанії, було виявлено, що жінки, які пили пиво за вечерею, мали нижчий рівень тривоги та кращу якість сну.

Дослідження також показали, що фітоестрогени, які містяться у пиві та інших продуктах, можуть допомогти запобігти втраті щільності кісткової маси у жінок, пов’язаної з менопаузою.

Нагадаємо, експерти розповіли про причини популярності та особливості алкоголю на травах, а також назвали найпопулярніші рослини для його приготування.

Раніше психолог розповіла, що улюблений алкоголь може розкрити про характер людини.